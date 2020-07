Incendio nell'hinterland di Cagliari, 20 famiglie evacuate

Le alte temperature di oggi hanno alimentato ventuno roghi in tuta la Sardegna, in sei casi è stato necessario l'intervento dei mezzi aerei della flotta regionale. Uno degli incendi più gravi si è sviluppato nel primo pomeriggio in località Pranu Zippiri, nel Comune di Uta, nell'hinterland di Cagliari, non troppo distante dal carcere. Le fiamme si sono velocemente sviluppate e hanno accerchiato alcune case di campagna, casolari utilizzati dagli allevatori e aziende agricole.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, il Corpo forestale, gli uomini di Forestas, la Protezione civile, i volontari e i carabinieri della Stazione di Uta e della Compagnia di Iglesias. Per spegnere i vari focolai è stato necessario l'intervento di due elicotteri della flotta regionale e il Super Puma. Una ventina le famiglie evacuate in via precauzionale visto che il fuoco si stava avvicinando pericolosamente alle abitazioni. Il fuoco ha danneggiato due casolari, lambito altre abitazioni, distrutto quattro auto, una moto e un trattore. Le fiamme hanno percorso quasi trenta ettari di terreno. Sul posto stanno operando ancora diverse squadre per spegnere gli ultimi focolai. Non si registrano feriti o intossicati.

Ha percoso circa un attero e mezzo di terreno l'incendio che si è sviluppato a Orroli località "Nuraghe Salonis", dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Villasalto. Sempre un elicottero è intervenuto a dare manforte alle squadre a terra impegnate nello spegnimento dell'incendio scoppiato in località Ardali nel Comune di Triei.

Mezzo areo in azione anche a Orune località "Sonorche", Escalaplano località "Sa Serra" e Samassi località "Su Punteddu". Questi ultimi due roghi sono ancora in fase di spegnimento. Diversi gli ettari di macchia mediterranea a pascoli distrutti.