Cagliari: Giulini "Zenga ottimo lavoro, a giorni decideremo"

(ANSA) - MILANO, 30 LUG - "Siamo molto contenti del lavoro fatto da Zenga, non era così scontato dopo questa lunghissima pausa. Abbiamo fatto subito i punti necessari per salvarci e oltretutto ci ha portato a battere la Juve che è sempre una soddisfazione. Siamo contenti del lavoro del mister e nel giro di qualche giorno prenderemo una decisione insieme a lui". E' quanto detto dal presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, al termine dell'assemblea della Lega Serie A.

"Liverani è l'alternativa? Non vi nego che nelle ultime settimane abbiamo valutato anche altri possibilità e nel giro di pochi giorni prenderemo una decisione", ha risposto Giulini, che ha parlato anche del tema dell'inizio del prossimo campionato.

"Trovo impraticabile ripartire il 12 settembre perchè se è vero che gli altri campionati partono il 12, noi siamo stati gli ultimi a finire - ha osservato -. Credo che almeno una settimana dopo dovremo riiniziare. C'è la possibilità di inserire una data il 2 e il 3 gennaio, che per altro sarebbe molto gradevoli per tutti i tifosi. Mi auguro si possa iniziare il 19 settembre perché iniziare prima sarebbe folle". (ANSA).