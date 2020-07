Auto contro guard rail a Cagliari, gravi due giovani

Un 27enne di Quartu e una 25enne di Cagliari sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale Brotuzu per le ferite riportate nell'incidente stradale avvenuto questa mattina lungo l'Asse Mediano a Cagliari. La dinamica non è ancora chiara, la polizia municipale si sta occupando dei rilievi. L'incidente è avvenuto alle 7. La Fiat Cinquecento condotta dal 27enne e con a bordo la giovane ha imboccato a forte velocità la rampa dello svincolo per Genneruxi. Dopo pochi metri, il guidatore ha perso il controllo dell'auto che è finita contro il guard rail di protezione. A causa del violentissimo impatto, la 25enne è stata sbalzata all'esterno dell'abitacolo.

Sul posto sono subito arrivate le ambulanze del 118, la polizia municipale e i vigili del fuoco. La 25enne e il conducente della Cinquecento sono stati soccorsi e trasportati all'ospedale. La ragazza è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione, in codice rosso anche il 27enne. Il traffico ha subito forti rallentamenti.