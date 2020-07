Notti a Monte Sirai con Lella Costa,Banda Osiris e Montanari

Ritorna "Notti a Monte Sirai", la manifestazione giunta alla 12/a edizione, che accende da oltre due lustri di luci, musica e magia il parco archeologico di Carbonia, quest'anno si terrà in forma ridotta: tre spettacoli e un pubblico contingentato nel rispetto delle misure di prevenzione anti Covid 19. "Ma proprio questo ulteriore sforzo, in balia delle enormi difficoltà che ci ha portato il 2020 per realizzare Notti a Monte Sirai, rende la XII edizione ancora più bella e importante per il territorio", sottolinea l'assessora comunale della Cultura, Spettacolo e Turismo Sabrina Sabiu.

L'evento è promosso dal Comune di Carbonia, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica e il sostegno della Fondazione di Sardegna e della Regione. Organizzato dall'Associazione Enti Locali per le attività culturali e di spettacolo, la manifestazione ha in calendario tre appuntamenti, previsti per la notte di domenica 2 agosto con Banda Osiris in 40 anni suonati. A seguire, il 21 agosto, lo spettacolo di Lella Costa: La vedava Socrate. Chiude la kermesse sabato 29 agosto, con Il processo a Shylock, l'attore Francesco Montanari.

Ingresso spettacoli Teatro Monte Sirai ore 21. Biglietti posto unico 15 euro (esclusi i diritti di prevendita). Per le prevendite e le prenotazioni Circuito Box Office Ticket 070 657428, www.boxofficesardegna.it. A Carbonia Augusto Tolari, 328 171 9447. L'ingresso è consentito a una persona per volta, dotata di mascherina personale che dovrà mantenere fino al raggiungimento del posto assegnato. I congiunti e i familiari potranno prendere posto vicini.