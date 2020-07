Musica: Leena Galte in gara al Premio Lunezia

Anche la Sardegna è presente alle semifinali del Premio Lunezia. In lizza nella categoria Nuove Proposte c'è la cantante Leena Galte, al secolo Lina Podda, di Galtellì.

La cantante e interprete, definita da Marino Maillard una promessa del canto popolare, ha superato la selezione ed è rientrata tra i primi venti. E' stata scelta su oltre 200 partecipanti. Si è presentata con un brano inedito "I can't breathe" - non posso respirare - "una canzone popolare con qualche venatura rock, dedicata al ragazzo americano - e tutto il mondo delle minoranze- George Floyd deceduto in circostanze note il 20 maggio scorso", ha sottolineato in un colloquio con ANSA Gianfranco Podda, in arte GioVanni, fratello di Leena e autore del testo. Le musiche arrangiate da Joel Flateau, sono del maestro Marino Maillard. "Contiene un messaggio di solidarietà e una esortazione al rispetto di tutte le persone, a prescindere dal colore e dalla razza", ha aggiunto GioVanni.

Un traguardo importante per l'artista. E' la sua prima volta al concorso che premia il valore Musical- Letterario delle canzoni italiane. Un risultato ottenuto grazie alla potenza e al fascino della sua voce e alle sue capacità interpretative.

La serata per la selezione alla finale nazionale della 25/a edizione del premio sarà trasmessa giovedì 30 luglio alle 16,30, in diretta su Radio RAI. La finale è in programma a settembre con data da definire.

"È un traguardo del tutto inaspettato e che mi riempie di emozione", dice Leena Galte, già finalista alla sesta edizione del Premio Lucio Dalla 2018. "Un'occasione importante per la Sardegna considerato il prestigio del Premio Lunezia che annovera nel suo albo d'oro nomi come Fabrizio De Andrè, Andrea Parodi, Gianna Nannini, Andrea Bocelli", aggiunge GioVanni.