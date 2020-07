Tornano festival nel Sinis con Tosca, Silvestri e Kid Creole

Il Parco dei Suoni di Riola Sardo, la suggestiva struttura ricavata dalle antiche cave di arenaria e punta di diamante per i progetti di sviluppo turistici del Sinis, scalda i motori per una programmazione estiva di alto profilo grazie all'impegno di quattro associazioni musicali isolane. Oltre a Rete Sinis, organizzazione nata ad hoc per la valorizzazione del Parco dei Suoni, anche Sardegna Concerti, Dromos Festival, Cedac, S'Ard e Jazz in Sardegna quest'estate lavorano unite per arricchire il cartellone con una serie di appuntamenti prestigiosi, in linea con una realtà che ambisce ad entrare nel novero delle dieci location festivaliere più importanti d'Europa.

Gli ingredienti sono come sempre di prima qualità: ottima musica, artisti famosi e paesaggi spettacolari inseriti un territorio ricco di attrattive archeologiche e naturali tra cui i Giganti di Mont'e Prama, gli stagni e le piazze di Cabras e San Giovanni di Sinis, le spiagge preziose di Is Arutas, Capo Mannu e dell'isola di Mal di Ventre.

Si parte domenica 9 e lunedì 10 agosto con due eventi fuori Parco: il concerto di Tosca, eclettica artista con un'innata propensione alla ricerca e alla sperimentazione in scena nella piazza del Mare di San Giovanni di Sinis, e l'atteso ritorno di Daniele Silvestri e i suoi 25 anni di successi da festeggiare tutti insieme nella piazza Stagno di Cabras. Il 29 agosto è in programma il concerto di Kid Creole & The Coconuts.

Nella settimana dal 14 agosto si inaugurano i "Ritratti d'artista" che vedranno il polistrumentista e cantautore nuorese Piero Marras, lo storico gruppo dei Tazenda e il sassofonista, compositore ed eclettico musicista nuorese Gavino Murgia protagonisti di concerti e incontri da godere in una modalità decisamente originale, in grado di far scoprire gli aspetti più intimi di figure artistiche che hanno rivoluzionato la musica sarda.

Un mood raffinato e intimista che animerà anche la due giorni dal titolo "Non fermiamo la tradizione" condotta da Ambra Pintore, artista a tutto tondo eletta Donna Sarda 2020. Nelle due giornate, dalle ore 21 alle 24, nei palchi del Parco dei Suoni sarà un susseguirsi di dialoghi in musica e poesia, dal canto a tenore all'elettronica, protagoniste le nuove espressioni della musica popolare.