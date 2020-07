Sider Alloys: sindacati, ora reintegro tutti gli operai

(ANSA) - PORTOSCUSO, 28 LUG - Bene la firma per il contratto di fornitura di energia per Sider Alloys, ma ora occorre vigiliare perchè tutti i lavoratori possano rientrare in fabbtica. E' la politica dei piccoli passi, uno dietrio l'altro, quella dei sindacati che oggi hanno anche incontrato l'azienda per parlare del reeintegro degli operai che che attualmente sono in cassa integrazione o in mobilità. E' questa, in estrema sintesi, la posizione espressa dai rappresentanti dei metalmeccanici al presidio permenente davanti allo smelter di Portovesme, nel Sulcis.

Secondo Rino Barca della Fsm Cisl, "la sottosegretaria è di poche parole e passa direttamente ai fatti. In pochi mesi è riuscita a fare quello che non si è fatto in de anni, ma non è finita: ora abbiamo l'energia per ripartire, ma i lavoratori sono fuori. Bisogna cominciare a pensare come far rientrare dentro gli operai in maniera graduale. Agli inizi di settembre, prima del 7, ci sarà un incontro tecnico al Mise dove si parlerà nel dettaglio del piano industriale per il riavvio dell'impianto - ha osservato - Sia chiaro che per fare questo devono essere reintegrati tutti i lavoratori: noi non vogliamo gioire ora per l'energia, ma saremo contenti quando rientreranno tutti i dipendenti. Solo allora potremo dire che la battaglia è stata vinta".

"Se questo sito è ancora oggi in piedi è grazie ai lavoratori, noi quindi non molleremo fino a quando l'ultimo lavoratore sarà rientrato a lavoro - ha detto Renato Tocco della Uil - È un problema da risolvere, perchè quando l'azienda partirà a pieno regime, mancheranno le figure professionali "Oggi è una giornata importante, abbiamo messo il primo mattoncino per raggiungere l'obiettivo finale. Non è finita - ha spiegato terzo sindacalista Bruno Usai della Fiom Cgil - forse in molti oggi si aspettavano tutte le risposte che stiamo aspettando da troppo tempo, non è così. Ma in prospettiva le cose stanno cambiando: Ma per mettere fine a questa vertenza dobbiamo restare uniti". (ANSA).