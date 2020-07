Migranti: nuovo sbarco nel sud Sardegna, arrivati in 8

Non si fermano gli sbarchi di migranti sulle coste del sud Sardegna. Dopo i 45 arrivati tra domenica e lunedì, durante la notte un altro barchino con a bordo otto algerini, tra i quali una donna, è approdato nella spiaggia di Porto Pino nel Comune di Sant'Anna Arresi.

I migranti sono stati bloccati dai carabinieri delle Stazioni di Nuxis e Calasetta, dipendenti dalla Compagnia di Carbonia. Gli algerini, tutti in buone condizioni di salute, sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir (Cagliari), dove saranno identificati, visitati e rimarranno in quarantena.