Calcio: Cagliari; Pavoletti convocato dopo due operazioni

C'è anche Leonardo Pavoletti nell'elenco dei convocati per la partita che il Cagliari giocherà domani alle 21.45 con la Juventus. Per il bomber di Livorno la fine di un incubo dopo i due interventi al crociato a settembre e a febbraio. Il giocatore si era infortunato alla prima di campionato contro il Brescia ed era stato subito operato in Austria. Era pronto a tornare in campo a marzo, ma a febbraio una accidentale caduta ha causato una nuova lesione che ha reso necessario un intervento bis. Pavoletti ha condiviso sui social il percorso di recupero con immagini di allenamenti anche nella spiaggia del Poetto. Nei giorni scorsi è arrivato il via libera di Christian Fink, il chirurgo che lo ha operato due volte. E Pavoletti ora sta lentamente cercando di rimettersi al passo con i compagni. Ha espresso un desiderio: giocare anche pochi minuti in questo finale di campionato. E Zenga evidentemente ha intenzione di accontentarlo: pronto per un eventuale impiego contro la Juve campione d'Italia.