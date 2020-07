Con la Vespa contro il guardrail, 55enne in coma

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio lungo la statale 126 a Iglesias. Un operaio forestale di 55 anni è stato trasportato in coma al Brotzu: è finito con la sua Vespa contro il guard rail.

L'uomo, da quanto si apprende, stava andando al lavoro quando, per cause non accertate, ha perso il controllo della moto che dopo una sbandata è finita contro il guardrail. Il 55enne è stato sbalzato sull'asfalto violentemente.

Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto dell'Elisoccorso e dei carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Iglesias. Inizialmente il 55enne era cosciente, poi ha perso i sensi ed è stato trasportato in coma, con assegnato un codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari.

I carabinieri di Iglesias stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente.