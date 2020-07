Calcio: Gotti si gode vittoria e salvezza dell'Udinese

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Udinese, doppia festa, prima (per la matematica salvezza) e dopo la partita per la vittoria. Per Luca Gotti (era già stato a Cagliari come secondo di Donadoni) Sardegna indimenticabile: "Gli obiettivi? Godiamoci questo momento, c'è lo siamo sudati e meritati. Cercheremo di onorare al meglio questo finale di stagione". Entrati in campo già salvi: "ci siamo concentrati su quello che dovevamo fare- ha detto- bene nel primo tempo, siamo calati nella ripresa. Il momento è comunque bello e ripaga di qualche passaggio poco fortunato. Questa squadra meritava una classifica migliore per quello che ha espresso. Ma non è ancora finita".

Seconda sconfitta consecutiva per il Cagliari. E Zenga commenta così la gara con l'Udinese. "All'inizio non abbiamo fatto bene, soprattutto quando eravamo chiamati ad andare a prenderli, nella ripresa ci siamo sistemati meglio. Ladinetti fuori? Splendido play che avrà un grandissimo futuro, ma abbiamo dovuto cambiare sistema di gioco per essere più offensivi".

(ANSA).