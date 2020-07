Tennis: primi verdetti campionati nazionali 2/a categoria

Otto possibili outsider per i campionati nazionali di seconda categoria in corso di svolgimento sulla terra rossa di Monte Urpinu a Cagliari. Sono i giocatori che si sono aggiudicati il lasciapassare per il tabellone principale. E già da lunedì potrebbero trovarsi di fronte i favoriti della vigilia. E cioè gente come Raul Brancaccio, 22 anni numero 383 Atp, e Riccardo Bonadio, 26 anni numero 409 Atp. Oppure Marco Bortolotti (534 Atp), Lorenzo Bocchi (746), Franco Gabriel Agamenone (787), Gabriele Noce (815), Lorenzo Frigerio (839), Omar Giacalone (874) e Federico Arnaboldi (897).

Gli otto qualificati si sono fatti strada tra trentanove rivali: 16 2.6, 11 2.7 e 12 2.8. Rimangono in gara Daniele Augenti, classe 2004, mancino del Tc Saluzzo, 2.6 che ha piegato la resistenza del pur ottimo Federico Olla, beniamino di casa, con colpi dal fondo precisi e potenti e smorzate: 6-2, 6-3. Luca Barbonaglia, società Canottieri Casale si è imposto invece sul cagliaritano Alessio Di Martino 6-3, 6-0. Secondo e decisivo set in discesa, dopo un inizio equilibrato, per il siciliano Francesco Mineo: fuori (6-4, 6-0) il sardo-lombardo Luigi Corrias. Benissimo l'olbiese Matteo Masala, 18 anni: per lui accesso al tabellone dei big grazie a un secco 6-2, 6-0 ai danni del giovane laziale 2.6 Giuseppe Bonaiuti.

Avanti anche Luca Giordano, 2.6, Canottieri Aniene Roma: 6-1, 6-1 contro il bergamasco Mauro Testa. Nella sfida al "centrale" un altro romano avanti: Massimo Giunta, 2.7, Eur Sporting club, ha battuto il 2.6 sardo Alessandro Bordonaro. Nella pattuglia dei promossi locali anche il sardo di Porto Torres Niccolò Pia, classe 2002: ha battuto 6-2, 6-3 il romano Giulio Vecchiarelli.

Ultimo incontro della giornata quello tra il cagliaritano Alberto Sanna e il romano Giulio Genovesi: si è imposto il padrone di casa del Tc Cagliari, classe 2004,: 6-3, 6-1. Domani giornata di riposo. Lunedì comincia invece il tabellone principale. E martedì iniziano anche le gare di doppio.