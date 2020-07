Controlli in gioiellerie e compro oro, tre sanzioni

Si è conclusa con tre multe salate l'operazione di controllo portata a termine dagli agenti della Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Cagliari.

Sotto i riflettori, in questa occasione, sono finite le gioiellerie, artigiani orafi e "compro oro", dove sono state riscontrate alcune irregolarità. In particolare all'interno del centro commerciale "La Corte del Sole", un negozio adibito alla vendita di articoli da regalo, orologeria e bigiotteria non aveva l'autorizzazione per l'attività di commercio e non aveva nemmeno quella rilasciata dal Questore per la vendita di oggetti preziosi. Per questa violazione la sanzione può variare dai 258 euro a 1.549. A Sanluri ad un negoziante è stata contestata la vendita di oggetti preziosi senza licenza. Infine gli specialisti dell'Amministrativa hanno multato il titolare di un market in via Baylle a Cagliari per aver venduto bevande alcoliche oltre le 21.