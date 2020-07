Tennis: assoluti Cagliari, lunedì scendono in campo i big

(ANSA) - CAGLIARI, 24 LUG - Primi verdetti in arrivo per i campionati nazionali di seconda categoria al Tennis club di Cagliari. Oggi seconda giornata e sfida senza esclusione di colpi per la scalata al tabellone principale, quello dei big che entreranno in campo lunedì. Domani turno decisivo per stabilire la lista dei magnifici otto che proveranno poi a giocarsela anche con i 2.5 e superiori, compresi i diciassette Atp iscritti alla competizione.

Per la "nazionale" sarda di casa avanti Niccolò Pia: il giocatore di Porto Torres è andato in scioltezza contro il campano Francesco Borrelli (6-0, 6-2). Anche Alberto Sanna, Tennis club Cagliari, ha avuto poche difficoltà: battuto 6-3, 6-0 il piemontese Luigi Nasta. Fuori invece Mattia Secci, Tennis club Cagliari, sconfitto 6-4, 7-5 dal buon Massimo Giunta, Eur Sporting club di Roma e Francesco Caddeo (Tc Cagliari) battuto 6-4; 6-0 dal romano Luca Giordano.

Fuori al secondo turno il pavese Alessandro Fortini, protagonista ieri di un buon esordio di torneo: il sardo di Assemini Alessandro Bordonaro si è imposto 6-4, 6-3 e si giocherà uno degli otto posti disponibili con Giunta. Bella vittoria di Giulio Vecchiarelli, 2.8, romano contro il varesino Tommaso Mottalini. Nel derby lombardo sul campo 11 vittoria in rimonta del bergamasco Mauro Testa sul pavese Matteo Dallera: 4-6; 6-1 (10-8).

Ultima sfida della giornata combattuta e equilibrata: il romano Giulio Genovesi ha battuto anche lui in rimonta il pavese Alessandro Valletta e domani se la vedrà con Testa. (ANSA).