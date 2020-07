Teatro e musica nella "città sommersa" con Notte dei Poeti

(ANSA) - CAGLIARI, 24 LUG - Un palco con vista sul mare all'interno delle antiche rovine dell'area archeologica di Nora, a Pula, costa sud-ovest della Sardegna. E' l'incantevole scenario de La Notte dei Poeti che si ripropone in sicurezza anti Covid per la 38/a edizione dal 20 al 30 agosto.

Nove i titoli fra moderne riletture di classici e testi contemporanei, musica e recitals. La kermesse quest'estate abita nel cuore della "città sommersa", in uno spazio allestito ad hoc con una platea da 200 posti invece che tra le pietre del teatro romano. "Una scelta obbligata - spiega il presidente del Cedac Antonio Cabiddu - per garantire la sicurezza del pubblico e degli artisti senza ridurre eccessivamente la capienza. Con le nuove regole il teatro romano potrebbe ospitare meno di 100 spettatori".

Inaugurazione il 20 agosto con Lella Costa che interpreta Santippe ne "La vedova Socrate" di Franca Valeri - da Dürrenmatt - omaggio alla grande attrice, che il 31 luglio compie 100 anni.

Poi i "Dialoghi degli dei" di Massimiliano Civica e I Sacchi di Sabbia (21), i "Piccoli Funerali" di e con Maurizio Rippa (22) e "Arlecchin dell'onda" di Teatridimare/ çàjka con Enrico Bonavera e Barbara Usai (23) nel segno della "commedia dell'arte".

Rossella Dassu insegue le "Tracce nella città sommersa" - progetto itinerante site specific per Nora (26), mentre Isabella Ragonese racconta le "Spiagge" in un ideale viaggio nel Belpaese ( 27), Francesco Montanari con "Processo a Shylock" di Bianca Melasecchi - da Shakespeare indaga il "potere del denaro" ( 28), Donatella Finocchiaro legge "Il Commissario Collura va in crociera" di Andrea Camilleri con le incursioni musicali di Andrea Gattico (29) e infine (30) lo spettacolare "Solo Show" della cantante spagnola Silvia Pérez Cruz che ha duettato con Tosca nella scorsa edizione del Festival di Sanremo, per un'antologia dei suoi pezzi più significativi in un coinvolgente e spettacolare "Solo Show".

Alla conferenza stampa hanno partecipato l'assessore regionale al Turismo Gianni Chessa, la sindaca di Pula Carla Medau e la soprintendente ai Beni Culturali di Cagliari Maura Picciau.

