Porti: sindaco Cagliari, sblocco lavori grazie a ok Governo

"Vince la capacità di fare squadra. Finalmente. Il Governo ha dato una nuova autorizzazione paesaggistica per portare avanti gli interventi infrastrutturali necessari alla riqualificazione dell'area portuale e una serie di lavori bloccati da tempo, respingendo l'opposizione del Mibact". Lo scrive su Fb il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu che ringrazia il Governo, l'Autorità portuale, i sindacati, il Cacip e Confindustria: "il lavoro serio, coordinato e continuato ha dato i suoi frutti".

"Durante la sua ultima visita, dissi al Presidente Conte che Cagliari aveva tutto per giocare un ruolo strategico nel campo delle reti intermodali, negli scambi commerciali, nel transhipment, nella logistica, nella agguerrita competizione turistica, nella cantieristica navale industriale e da diporto - aggiunge - Oggi possiamo finalmente avviare il lavoro per fare di Cagliari una città leader nel bacino del Mediterraneo e in Europa, attrattiva per nuovi investimenti e pronta a offrire nuove opportunità di crescita".