Festa del gusto Cagliari, profumi e sapori da tutto il mondo

Mezza Italia dello street food in piazza Giovanni XXIII a Cagliari per la seconda edizione della Festa del gusto. Ma negli stand ci sarà anche il resto del mondo: Argentina, Cuba, Brasile e altri Paesi. Un'occasione per una cenetta senza confini che parte dall'asado e finisce magari con il cannolo siciliano. E naturalmente c'è anche tanta Sardegna. Si comincia venerdì 24 e si finisce domenica 26 luglio con settanta espositori pronti a cucinare le loro pietanze davanti ai visitatori.

"Importante occasione - ha detto l'assessore comunale delle attività produttive Alessandro Sorgia - per tutta la città visto che sono coinvolte per gli approvvigionamenti molte aziende sarde. E che tutti commercianti della zona, nei giorni della manifestazione, vedono crescere il loro volume d'affari".

La conferma arriva da un operatore argentino di origini italiane, Christian Vincenti, originario di Rosario: "Per il pesce ci stiamo rifornendo al mercato di San Benedetto- ha spiegato- una delle più belle realtà viste in giro per il mondo: spettacolare".

Alessia Litarru, organizzatrice, ha anche precisato che la manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle regole anti Covid: "La piazza- ha detto- si presta particolarmente a questo tipo di situazione perché garantisce le distanze giuste anche in presenza di file. Per questa edizione non abbiamo previsto spettacolo proprio per evitare assembramenti: lo show lo faranno gli espositori con la loro cucina".

Tutta l'area sarà transennata proprio per garantire un costante monitoraggio degli accessi.