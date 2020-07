Da Dillon alla Pastorelli, al via Filming Italy Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 23 LUG - Presentata a Cagliari la terza edizione di 'Filming Italy Sardegna Festival' di Tiziana Rocca (sino al 26 luglio al Forte Village di Santa Margherita di Pula) nella Sala Anfiteatro della Regione Sardegna tra autorità, talent e organizzatori. Presenti, oltre alla Rocca, il governatore Christian Solinas, Matt Dillon, presidente onorario del festival, Ilenia Pastorelli, madrina, l'attrice cubana Maria Isabe Díaz Lago, Gianni Chessa, assessore del turismo artigianato e commercio, e Lorenzo Giannuzzi, amministratore delegato e direttore generale di Forte Village.

Per Solinas il festival è "una grande opportunità per dare un segno di speranza nel segno di 'riapriamo l'isola'. La Sardegna, ora più che mai, ha bisogno di qualificare la sua immagine al di là del turismo balneare e di imporsi anche in quello culturale, gastronomico e sportivo per una promozione 365 giorni l'anno.

Verificando l'accesso, come abbiamo fatto a Forte Village, abbiamo dato a tutti maggiore libertà". Ilenia Pastorelli, con i suoi modi semplici, mette mano ai ringraziamenti e sottolinea: "Questa iniziativa è qualcosa che dà speranza. Durante il lockdown - aggiunge - ho pensato che non sarei più tornata a fare cinema, una cosa che ho temuto tanto per tanto tempo".

Infine Dillon, in polo scura, fa un appello alla Sardegna: "Sono felice di essere qui. Ho sempre sognato di venire, me ne avevano parlato tanti amici e finalmente sono qui. Per me l'Italia è ormai una seconda patria - dice l'attore che tra l'altro ha da tempo una compagna italiana, l'attrice Roberta Mastromichele -.

L'Italia è un paese così bello che spesso mi chiedo: ma non c'è un lavoro per me qui?". Tanti gli ospiti internazionali e italiani presenti al festival: ci saranno Isabelle Huppert, a cui verrà consegnato il Filming Italy Woman Power Award, e Claudia Gerini, presidentessa della giuria della sezione dei cortometraggi. Spazio poi a una serata speciale dedicata a Gabriele Muccino e alla consegna a Riccardo Milani del Premio Women in Film - Filming Italy Award come ringraziamento per la sua sensibilità nei confronti delle donne. Saranno poi presentati anche documentari, docu-film, serie tv e non mancherà la musica, con Arisa che si esibirà sulle note della colonna sonora di Lilli e il Vagabondo in occasione del lancio di Disney+, Mal, Bianca Atzei e un doveroso omaggio al maestro Ennio Morricone. (ANSA).