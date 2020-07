Auto fuori strada ad Assemini, morto un 27enne

Incidente stradale questa mattina ad Assemini, un giovane di 27 anni di Sinnai, Antonio Mallocci, ha perso la vita. La dinamica non è ancora stata chiarita e sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale.

Il fatto è avvenuto poco prima delle 7 sulla Strada dei Canadesi. L'auto condotta dal 27enne è finita fuori strada, ribaltandosi più volte. Il conducente è stato sbalzato all'esterno dell'abitacolo. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto di un'ambulanza del 118 e della polizia stradale.

Purtroppo per il 27enne non c'è stato nulla da fare, il giovane è morto sul colpo. Gli agenti stanno lavorando per ricostruire l'accaduto.