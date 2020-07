Air Italy: dipendenti pronti a scendere di nuovo in piazza

Scatta una nuova mobilitazione generale dei lavoratori di Air Italy, che scenderanno ancora in piazza per manifestare davanti alle sedi istituzionali a Olbia, Cagliari e Roma.

La mobilitazione è stata decisa al termine dell'assemblea del personale che si è svolta questa mattina all'aeroporto di Olbia, convocata dalle sigle sindacali Associazione dei piloti, Cobas e Usb.

L'assemblea ha dato mandato ai sindacati di organizzare nuove azioni di protesta per chiedere la garanzia che tutti i dipendenti della compagnia ex Meridiana siano ricollocati al lavoro alla luce del progetto per la creazione di un nuovo vettore nazionale, che vede coinvolte le Regioni Sardegna e Lombardia.

Una seconda assemblea del personale di Air Italy si terrà domani mattina all'aeroporto di Malpensa, per ratificare le decisioni già anticipate oggi a Olbia.

Attualmente la compagnia sardo-qatariota è in liquidazione e i commissari liquidatori avevano pubblicato, prima del lockdown, un bando per il quale sono arrivate alcune manifestazioni di interesse.