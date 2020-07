Università Sassari: tre nuovi corsi e 7 mln di investimenti

(ANSA) - SASSARI, 21 LUG - Sessanta corsi di laurea, di cui tre nuovi, 7 milioni di euro per aiutare gli studenti nella didattica, e la Scuola superiore di Sardegna, un'eccellenza dove coltivare le migliori intelligenze dell'ateneo. È l'offerta formativa che l'Università di Sassari propone agli studenti per l'anno accademico 2020/21, presentata oggi dal rettore Massimo Carpinelli, arrivato alla fine del suo mandato, dalla delegata per la didattica, Rossella Filigheddu, e dal direttore della Scuola superiore di Sardegna, Massimo Dell'Utri.

"Ci auguriamo che quest'anno accademico possa svolgersi in modo normale, con la didattica in aula e nelle varie sedi universitarie'', ha spiegato il rettore. ''In ogni caso siamo pronti anche a fornire le lezioni e gli esami a distanza, come abbiamo fatto in questi mesi di emergenza".

I tre corsi di laurea che rappresentano una novità per l'anno accademico che si aprirà in autunno, sono Gestione dei flussi migratori e Innovation Management for sustainable tourism, entrambi magistrali, più il triennale in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, abilitante alla professione sanitaria di tecnico di radiologia medica.

Aumentano anche i corsi internazionali che diventano otto, di cui tre interamente in lingua inglese. Carpinelli ha voluto evidenziare la politica di aiuti economici agli studenti, adottata dall'Ateneo: "Il Cda ha stanziato 7 milioni di euro per consentire agli studenti di richiedere attrezzature informatiche, strumenti di connettività e materiale bibliografico. Tutti gli iscritti, indipendentemente dal reddito, per un valore massimo di 500 euro, riceveranno in comodato d'uso personal computer, tablet o notebook, schede sim o chiavette usb con traffico internet prepagato, libri o e-book coerenti con il proprio piano di studi".

Novità anche per le tasse di immatricolazione: esonero totale per chi ha un Isee fino 20mila euro, parziale fino a 30mila euro. (ANSA).