Liberato il fenicottero salvato in mare a Quartu

(ANSA) - CAGLIARI, 21 LUG - È stato liberato il fenicottero salvato dalla Guardia costiera dopo la segnalazione di un bagnante che lo aveva recuperato in mare a Foxi nel litorale di Quartu. L'esemplare era stato recuperato dall'unità CP607 della Guardia Costiera, in attività di pattugliamento per l'Operazione "Mare Sicuro 2020", e consegnato alla clinica veterinaria San Giuseppe per essere sottoposto alle cure. Una volta riabilitato, è stato rimesso in libertà all'interno del parco naturale regionale del Molentargius, nella zona di "Sa perda bianca".

