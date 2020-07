I manager a scuola per avvicinare giovani a mondo imprese

(ANSA) - CAGLIARI, 21 LUG - E' pronto per ripartire anche per l'anno scolastico 202-2021 il corso "Giovani& Impresa" a favore delle nuove generazioni di studenti che si avvicinano al mondo del lavoro. Il percorso formativo è gratuito ed è organizzato da volontari diFfedermanager, dirigenti che da alcuni anni svolgono questa attività in diversi istituti in Sardegna.

Il corso è stato elaborato dalla Fondazione Sodalitas di Milano, nata nel 1995 in ambito Assolombarda. Le modalità di erogazione del corso sono state condivise con un'apposita convenzione stipulata nel marzo 2017 tra Fondazione Sodalitas e Federmanager Sardegna.

Tra Federmanager e MIUR esiste inoltre un protocollo d'intesa per l'alternanza scuola lavoro. Il corso è di 12 ore, articolato in due giorni (8 ore +4) o in tre mattine di 4 ore, orientato agli studenti preferibilmente del 5° anno, con un massimo di 25 partecipanti. Le presentazioni sono alternate a esercitazioni, filmati e pause. Nei tre anni di attività sono state formate 25 classi e coinvolti oltre 300 alunni.

Nei giorni scorsi la Federmanager Sardegna ha scritto al direttore dell'ufficio scolastico regionale, Francesco Feliziani, comunicandogli che a breve verranno presi i contatti con i dirigenti scolastici degli istituti per verificare la possibilità di continuare, "seppur con differenti metodologie", l'esperienza in atto. (ANSA).