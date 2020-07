Esplode condotta rete gas a Cagliari, operaio ustionato

(ANSA) - CAGLIARI, 21 LUG - Incidente sul lavoro nella tarda mattina di oggi a Cagliari. Un operaio che era impegnato con un collega nei lavori su una conduttura del gas è stato investito da una esplosione, rimanendo ustionato. L'episodio è avvenuto in via Adige nel quartiere Sant'Avendrace. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto di un'ambulanza del 118 e dei vigili del fuoco. Il ferito è stato trasportato in chirurgia d'urgenza all'ospedale Brotzu con ustioni di primo e secondo grado al volto e alle mani. La squadra di pronto intervento 4A dei vigili del fuoco ha delimitato l'area e interdetto il transito a veicoli e pedoni e con l'esplosimetro multigas, ha effettuato le verifiche per rilevare la perdita di gas e stabilire le cause dell'incidente. La zona è stata presidiata dai vigili del fuoco fino all'arrivo di una squadra dei tecnici della ditta di distribuzione. (ANSA).