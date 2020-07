Corecom: selezione per due esperti giuridici

È online, sui siti del Consiglio regionale e del Corecom, l'avviso per selezionare due esperti giuridici a supporto del Comitato regionale per le Comunicazioni, per la risoluzione delle controversie tra utenti e operatori delle comunicazioni elettroniche (telefonia, Internet, pay-tv).

Sono richieste ai candidati comprovata specializzazione anche universitaria ed elevate competenza ed esperienza in una della seguenti materie: procedimenti extragiudiziali di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori delle comunicazioni elettroniche; risoluzione stragiudiziale delle controversie; utilizzo e applicazione degli strumenti di alternative dispute resolution (ADR).

I termini per la presentazione delle domande scadono il 25 luglio.

(Per informazioni:

http://www3.consregsardegna.it/bandi_corecom_luglio2020.asp?fbclid=IwAR3BbJ0wVFnjXyAggBFBjQ7hVazfNKIkR0Lu1OqAH-RkIFJmXB4tjGc3vPQ )