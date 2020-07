Boots sbarca in Sardegna con due farmacie in Costa Smeralda

Lo storico marchio inglese di farmacie Boots sbarca in Sardegna. Una farmacia moderna e internazionale, al tempo stesso fortemente radicata nel territorio e integrata con la comunità locale: queste le caratteristiche principali dei due punti vendita Boots della Costa Smeralda, recentemente rinnovati in linea con il modello di farmacia che la catena Boots ha sviluppato nel corso della sua lunga storia e adattato al contesto locale, ponendo particolare attenzione alle esigenze specifiche dei clienti sia italiani che internazionali che durante l'estate frequentano la Costa Smeralda.

I due nuovi punti vendita si trovano a Porto Cervo, in Piazzetta degli Archi, e ad Abbiadori, al Centro Commerciale Monte Moro. Caratteristica fondamentale della farmacia Boots in Costa Smeralda è la capacità di rispondere alle diverse esigenze dei clienti in maniera personalizzata e mirata, grazie alla preparazione di farmacisti e collaboratori, con un occhio di riguardo per i prodotti locali. L'offerta di bellezza, infatti, oltre ai brand esclusivi come No7, Soap & Glory, YourGoodSkin e Botanics, e i migliori marchi internazionali della dermocosmesi, comprende anche prodotti che valorizzano il made in Italy, ed in particolare la Sardegna, come quelli di Laboratori Eudermica, azienda emergente che utilizza per la propria linea - sviluppata nel parco scientifico tecnologico di Porto Conte, ad Alghero - esclusivamente materie prime locali. Laboratori Eudermica è già presente in Costa Smeralda e in diverse farmacie del territorio regionale.