Tutti in fila per test Covid al mercato di San Benedetto

(ANSA) - CAGLIARI, 18 LUG - Tutti in fila per il test sierologico nel laboratorio mobile davanti al mercato di San Benedetto.

Tanti i cagliaritani che vogliono accertarsi sul loro stato di salute e sincerarsi di non essere stati contagiati dal Covid 19.

Ieri pomeriggio 92 test effettuati riservati soprattutto agli operatori del mercato. Afflusso quasi raddoppiato questa mattina con 148 persone registrate.

Il progetto è firmato da quattro aziende sarde, SicurJob, Ics2030, Thei Solution, MetiLab e prevede la collaborazione scientifica di SocurMedic (Gruppo Osa).

Tra le iniziative anche eAccess, una piattaforma per gestori di bar, ristoranti, negozi e alberghi.

Il quartier generale del progetto è l'Osa Mobile Lab, un camper equipaggiato e all'avanguardia che consente l'effettuazione del test sierologico rapido No Covid con referto immediato. Per gli operatori del mercato di San Benedetto il test avrà un costo di 18 euro e per gli altri 25. (ANSA).