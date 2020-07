Incendi: elicotteri in azione a Uras, Aglientu e Torpè

Ancora una giornata di incendi in Sardegna. Complessivamente sono 18 i roghi divamapti, tre dei quali hanno richiesto l'intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale.

Il primo vasto incendio si è sviluppato nel Comune di Uras, località "Corti clara", dove su disposizione del D.O.S. del Corpo forestale è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Ales ha visto coinvolti, oltre agli elitrasportati, la pattuglia CFVA della base di Fenosu e di Marrubiu. Sul posto sono intervenute a supporto altre 15 unità tra Agenzia forestas e Vigili del Fuoco.

L'incendio ha percorso una superficie di circa 1 ettaro di pascoli cespugliati.

In agro di Aglientu, in località "Rena Maiori", è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Limbara. Le operazioni di spegnimento, dirette dalla Stazione forestale di Luogosanto, ha visto il coinvolgimento del personale CFVA elitrasportato, la pattuglia della vicina stazione di Palau, una squadra locale di Forestas, due squadre di volontari di Santa Teresa di Gallura. L'incendio ha percorso una superficie limitata. Il vento ha complicato non poco le operazioni di spegnimento.

Vasto incendio anche a sud del comune di Torpè, a poca distanza del centro abitato, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Farcana. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione forestale di Lula coadiuvata dal personale eliportato. Sul posto sono intervenute alcune squadre del sistema regionale antincendio. L'incendio ha percorso una superficie di circa 2 ettari di pascoli alberati e macchia mediterranea.