Coronavirus: turista positiva a Sant'Antioco

Una donna in vacanza a Sant'Antioco è risultata positiva al Covid-19. Lo ha annunciato il sindaco Ignazio Locci che ha pubblicato un video su Facebook per invitare i cittadini a mantenere la calma e la serenità.

"Abbiamo l'ufficialità su un caso di positività al Covid: nessun panico, è tutto sotto controllo - si legge nella pagina ufficiale del Comune di Sant'Antioco - Rispettiamo le regole e proseguiamo la vita di tutti i giorni".

Nel video il sindaco spiega che "Il nuovo caso di positività ci è stato segnalato dal servizio di igiene pubblica e si tratta di una nostra ospite ma è tutto sotto controllo e tutto viene seguito con estrema correttezza: l'unico auspicio è continuare a osservare scrupolosamente le linee guida del distanziamento sociale e quelle legate ai presidi di sicurezza. Non diffondiamo il panico e atteniamoci alle linee guida", conclude Locci.