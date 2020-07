Un malore mentre guida, autotrasportatore muore ad Arbatax

Tragedia ad Arbatax a metà mattinata. Un autotrasportatore di Settimo San Pietro, Roberto Pitzalis di 57 anni, è morto dopo aver accusato un malore mentre era alla guida del suo mezzo dopo aver effettuato consegne nella località San Gemiliano. Per l'uomo che lavorava per la ditta Bolasco di Cagliari, non c'è stato nulla da fare nonostante l'intervento immediato dei medici del 118. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Tortolì. Il Pm della Procura di Lanusei Gualtiero Battisti, dopo gli esiti dai referti medici, ha disposto la restituzione della salma ai familiari.