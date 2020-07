Travolto mentre attraversa la strada, grave un 39enne

Grave incidente stradale questa mattina a Cagliari. Un uomo di 39 anni è stato ricoverato all'ospedale Santissima Trinità con assegnato un codice rosso, dopo essere stato travolto mentre attraversava la strada all'altezza delle strisce pedonali in via Is Cornalias.

L'incidente è avvenuto intorno alle 7. Un 26enne cagliaritano al volante di una Smart stava percorrendo la strada in direzione via Peretti. Arrivato all'altezza della scuola De Sanctis, per cause ancora in fase di ricostruzione, ha travolto con l'auto il 39enne. A causa del violento impatto l'uomo è stato scaraventato sull'asfalto. Il conducente della Smart si è fermato per soccorrerlo. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della polizia municipale e un'ambulanza del 118. Il ferito è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Is Mirrionis, dove è stato ricoverato in gravi condizioni. La polizia municipale sta ancora lavorando per ricostruire l'esatta dinamica.