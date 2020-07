Operaio scomparso da cinque giorni a Terralba

Un operaio di 27 anni, Claudio Dedola è scomparso da cinque giorni a Terralba , nell'Oristanese. Il giovane, dipendente dell'azienda di infissi "Deg Onali" è stato visto in sella al suo scooter- azzurro e nero - lunedì sera nel paese e da allora non si hanno più sue notizie. I carabinieri, i vigili del fuoco e i volontari sono impegnati nelle ricerche. Oggi è stata battuta la zona di Torre dei Corsari, ma al momento nessuna traccia del 27enne. "Chiunque avesse sue notizie - chiedono i parenti - può segnalarlo ai numeri 349 0953247, 348 3966783 o al Comando dei Carabinieri della compagnia di via Marceddì a Terralba". Anche la trasmissione Rai Chi L'ha visto si è occupata del caso.