Lirico Cagliari: all'area del Parco arriva la danza

C'è anche la danza nel programma degli spettacoli estivi a Cagliari nella Nuova Arena del Parco della Musica. In teoria non sarebbe possibile per le norme anti coronavirus sul distanziamento. Ma si farà grazie a un escamotage ideato dal soprintendente del Lirico Nicola Colabianchi: "I danzatori - ha detto - che dovranno stare ravvicinati saranno marito e moglie. Abbiamo pescato coppie in giro per l'Europa". Si tratta degli spettacoli previsti per il 13 e 14 agosto diretti da Domenico Longo con étoiles Sergio Bernal (già Ballet Nacional de España), Sebastian Kloborg (già Danish Royal Ballet), Maria Kochetkova (già San Francisco Ballet), Maia Makhateli (Dutch National Ballet), Denis Rodkin (Balletto del Teatro Bolshoi di Mosca), Eleonora Sevenard (Balletto del Teatro Bolshoi di Mosca), Artur Shesterikov (Dutch National Ballet). All'orizzonte anche altre importanti novità.

Per metà settembre il Lirico - lo ha annunciato Colabianchi - sta pensando a un concerto celebrativo in onore di Ennio Morricone: già avviate le trattative con la famiglia. Sempre a settembre ci sarà anche, la Cavalleria rusticana. Dovrebbe essere l'ultimo spettacolo all'esterno prima del ritorno in teatro previsto per ottobre.