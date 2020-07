Finisce sotto la mietitrebbiatrice, muore un 62enne

Si chiamava Salvatore Frigau, di 62 anni, l'uomo finito sotto la motozappa mentre si trovava nel suo vigneto a Burcei.

Il corpo dell'uomo è stato scoperto solo in serata da un vicino che ha dato l'allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Quartu, i vigili del fuoco e il 118, ma per il 62enne non c'era più nulla da fare: è morto dissanguato.

I militari dell'Arma hanno lavorato diverse ore per ricostruire la dinamica della tragedia. L'uomo stava arando il terreno con la motozappa. Avrebbe ingranato la retromarcia del mezzo agricolo, i vestiti sono rimasti impigliati nelle lame. Il 62enne è finito con le gambe sotto il mezzo agricolo, morendo in pochi istanti