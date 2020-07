Coppa America: Prada Cup, ecco le regole del trofeo

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Sono state pubblicate le regole della Prada Cup di vela, il torneo di selezione dei challenger per la 36/a America's Cup. Appuntamento fra gennaio e febbraio 2021, ad Auckland (Nuova Zelanda). Il vincitore della Prada Cup sfiderà, fra il 6 marzo e il 21 marzo 2021, il 'defender' Emirates Team New Zealand. In altre parole, come da prassi, per aggiudicarsi l'America's Cup bisognerà prima alzare al cielo la Prada Cup, ossia il trofeo fra gli sfidanti.

Quest'ultima sfida è suddivisa in quattro gironi eliminatori di tre regate ciascuna - i cosiddetti Round Robin -, da una semifinale al meglio delle sette regate e da una finale tra i primi due team classificati, decisa su 13 regate. Ogni vittoria varrà un punto. Il challenger con il punteggio più alto al termine dei Round Robin accederà automaticamente alla finale della Prada Cup; i due team esclusi, invece, si affronteranno nuovamente in una semifinale e il primo che si sarà aggiudicato quattro prove si qualifica per la finale.

Il primo team che avrà ottenuto 7 punti nella finale si aggiudicherà la Prada Cup e il diritto di sfidare il 'defender' Emirates Team New Zealand nel match finale che mette in palio il trofeo velico più ambito. (ANSA).