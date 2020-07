Calcio:Torres punta sui giovani, intesa con Brigata Sassari

(ANSA) - SASSARI, 17 LUG - Il mondo del pallone sassarese riparte dai giovani e accosta i vessilli rossoblù della Torres ai principali simboli della città e del territorio per mettere radici solide e dare gambe alle sue ambizioni.

A pochi giorni dall'accordo con la scuola calcio algherese di Antonello Cuccureddu, icona del calcio sardo, bandiera della Juventus e della Nazionale, che a Sassari ha mosso i suoi primi passi, la società di via Coradduzza rilancia. Dall'intesa stretta un anno fa con l'Asd Esercito Brigata Sassari nasce la prima Accademia della Torres. Il patto è stato siglato dal presidente della Torres, Salvatore Sechi, con Massimiliano Mangatia, presidente della Asd Brigata Sassari.

Da qualche anno l'Esercito ha consentito alle caserme italiane di costituire delle associazioni sportive dilettantistiche aperte al pubblico. Il 152/o Reggimento della Brigata Sassari ha colto l'occasione per fondarne una e aprire le strutture sportive della caserma Conzaga ai giovani attraverso attività sportive e formative. Così l'anno scorso è nato "Storia e Sport", progetto di avvio dell'alleanza tra Brigata Sassari e Torres per promuovere l'attività sportiva tra i giovani ed entrare a contatto con due realtà identitarie di Sassari: la Brigata e la Torres.

"Siamo felici che la collaborazione con la Torres prosegua - dice Mangatia - Siamo cresciuti in modo inaspettato e ora miglioriamo diventiamo Accademia della Torres, confermandoci punto di riferimento in città grazie alle nostre strutture e all'ingresso in società di nuove figure, professionali e formate". "È la prima Accademia della Torres, ma ce ne saranno altre in città e non solo - assicura Sechi - I presìdi rossoblù sul territorio consentiranno alle scuole calcio affiliate di avere un canale diretto con la società, la squadra, i tecnici e lo staff, per far crescere più ragazzi possibile sotto le insegne della Torres". (ANSA).