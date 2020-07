Aggredita da cane e insultata da proprietario, una denuncia

Il suo cane, un grosso maremmano beige chiaro, senza guinzaglio e senza museruola, si è avventato su una giovane donna a spasso con i suoi due piccoli chihuahua tenuti al guinzaglio. Come se non bastasse, alle richieste della donna aggredita, visibilmente spaventata, affinché legasse quel cagnone, ha inveito contro di lei, l'ha insultata e l'ha minacciata. Un algherese è stato querelato per minacce e ingiurie. A raccogliere la denuncia sono stati i carabinieri della compagnia di Alghero, intervenuti su sollecitazione della vittima dell'aggressione avvenuta giovedì notte dalle parti del Mirador Giuni Russo, al termine del lungomare Valencia.

L'aggressione non ha avuto gravi conseguenze per la donna e i suoi due cagnetti, ma a indurre la vittima a chiamare le forze dell'ordine è stato l'atteggiamento del proprietario del maremmano. Peraltro l'episodio pare non essere isolato. "Da tempo ad Alghero si assiste quotidianamente a episodi del genere e nessuno fa niente", lamenta l'autrice della querela. "La situazione non è più sostenibile - conclude - servono più controlli delle forze dell'ordine e l'applicazione delle sanzioni, è una situazione da far west e deve intervenire anche il Comune, cui competono poteri di prevenzione, vigilanza e sanzione".