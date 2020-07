Fiera dell'Artigianato a Mogoro si farà, al via l'8 agosto

Ora è ufficiale: la Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, la più importante manifestazione del settore nell'isola, si svolgerà regolarmente a Mogoro anche quest'anno. Sarà un evento in completa sicurezza nel rispetto delle misure per il contenimento del Covid-19. Gli organizzatori, infatti, sono al lavoro per garantire la miglior tutela dei visitatori ed evitare al massimo il rischio di contagio.

La macchina dei preparativi è già stata avviata da alcune settimane: l'inaugurazione ufficiale si terrà il prossimo 8 agosto. È stata definita anche la data di chiusura, prevista per il 6 settembre.

All'edizione numero 59 della Fiera saranno presenti oltre 90 artigiani e, per la prima volta, ci sarà anche un'esposizione virtuale che consentirà ai visitatori di interagire e di "navigare" anche da casa all'interno degli spazi destinati alle molteplici produzioni artigianali. Ormai selezionate le imprese artigiane che espongono, l'Amministrazione comunale si sta adesso concentrando sulla definizione degli eventi collaterali che contribuiranno a rafforzare l'offerta destinata non solo agli abituali frequentatori della Fiera ma anche ai turisti.

Il filo conduttore dell'edizione 2020 è rappresentato dal tema "Una finestra sull'Artigianato", richiamato dai tanti simboli e dagli elementi riprodotti nel nuovo progetto grafico che accompagna la manifestazione di quest'anno. Come da tradizione, l'evento sarà ospitato nel Centro Fiera del Tappeto, uno spazio ampio che verrà allestito rispettando i protocolli imposti dall'emergenza sanitaria.