Calcio: lesione al polpaccio per Nainggolan, stagione finita

È una lesione al polpaccio destro l'infortunio che costringerà il centrocampista del Cagliari Radja Nainggolan a saltare le prossime partite di campionato e a chiudere verosimilmente la stagione in anticipo. Il Ninja, uscito dopo ventisei minuti con il Lecce e assente nella gara di ieri con la Sampdoria, questa mattina non ha partecipato all'allenamento ad Assemini in vista della gara di sabato con il Sassuolo: per lui soltanto terapie. Sui tempi di recupero, poche speranze. Anche il mister Zenga ormai ci crede poco: "Penso che la stagione di Radja sia finita - ha detto al termine della gara persa ieri 3 a 0 con la Sampdoria - purtroppo per recuperare da un infortunio ci vuole del tempo e mancano quindici giorni al termine del campionato".