Dinamo: arriva Gandini, ora il roster è al completo

Il "Grand Hotel Dinamo" è sold out. Il presidente Stefano Sardara e il general manager Federico Pasquini, con l'orecchio rivolto alle richieste del coach Gianmarco Pozzecco e l'occhio puntato sul portafoglio, hanno concluso l'ennesima rivoluzione estiva.

L'ultimo tassello per il roster della Dinamo Banco di Sardegna 2020/2021 è il "centro di scorta" Luca Gandini. L'annuncio ufficiale è stato dato oggi dalla società sassarese, che si dice lieta di accogliere il 35enne nato a Trieste, 206 centimetri di altezza per 112 chili di peso, uomo di esperienza e concretezza che aiuterà i titolari del reparto lunghi ad allenarsi con uno sparring di assoluto livello, sia sul piano atletico e fisico che dal punto di vista tecnico e tattico, dall'alto dei suoi 14 anni trascorsi tra A2 e B1 e un'esperienza lo scorso anno a Varese analoga a quella che gli si prospetta in Sardegna.