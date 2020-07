Ritorna a Codrongianos appuntamento con Festival Liquida

(ANSA) - CODRONGIANOS, 14 LUG - La Basilica di Saccargia farà da sfondo alla seconda edizione di "Liquida, festival di letteratura giornalistica" in programma dal 31 luglio al 2 agosto 2020 nello spazio antistante la chiesa romanica, con ospiti appuntamenti di eccezione. La manifestazione, organizzata dal Comune di Codrongianos con il supporto dell'Associazione Stampa Sarda, di fatto ha già aperto i battenti con una serie di anteprime in formato laboratorio dedicate ai ragazzi della scuola media di Codrongianos curate da Teo Benedetti e Paola Zannoner. Ma a fine luglio si entrerà nel vivo con la già annunciata partecipazione di colonne del giornalismo nazionale come Gerardo Greco, Ritanna Armeni, Benedetta Tobagi, Silvia Bencivelli, Mariangela Pira, Flavia Perina, Simonetta Fiori.

Un programma arricchito dalla presenza anche di Bruno Del Vecchio, avvocato della Fnsi protagonista di un incontro curato dall'Assostampa Sarda e inserito nel quadro della formazione professionale, Marco Lillo, Federico Faloppa e Giada Messetti.

Tutto questo per un festival che si pone come opportunità di approfondimento e incontro sui temi della comunicazione dell'informazione e della Cultura, secondo l'idea di indagare il giornalismo, i suoi protagonisti, le sue evoluzioni degenerazioni e trasformazioni in modo innovativo, partendo dalla dimensione "liquida" della notizia. (ANSA).