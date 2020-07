Imbrattata la statua di Carlo Felice a Cagliari

Atto vandalico in pieno centro a Cagliari, dove è stata imbrattata la statua di Carlo Felice in Piazza Yenne, la statua più famosa della Sardegna più volte fasciata del Tricolore e della bndiera rossoblù per le vittorie della Nazionale e del Cagliari.

I vandali, che probabilmente hanno agito in piena notte, hanno sporcato con la vernice rossa la base del monumento, poi sono fuggiti. Al momento non c'è stata alcuna rivendicazione e, quindi, non è possibile stabilire se si sia trattato di una bravata o se sia riconducibile al movimento di protesta mondiale Black lives matter per i diritti delle persone di colore. Gli specialisti della Digos della Questura di Cagliari hanno avviato gli accertamenti.

Saranno visionati i filmati delle telecamere della zona che potrebbero aver ripreso l'azione dei vandali. Sul posto sono anche interventi gli esperti della Scientifica della polizia che si sono occupati dei rilievi.