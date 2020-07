Filming Italy Sardegna con Huppert, Dillon e Gerini

(di Francesco Gallo) (ANSA) - ROMA, 14 LUG - Al via con Isabelle Huppert, Matt Dillon, Claudia Gerini e Ilenia Pastorelli la terza edizione di 'Filming Italy Sardegna Festival' di Tiziana Rocca che si terrà dal 22 al 26 luglio al Forte Village (Cagliari).

E non saranno i soli ospiti di questa manifestazione di cinema e tv, infatti sono stati annunciati alla presentazione del festival: Arisa, Riccardo Milani, Ficarra e Picone, Michele Placido, Carol Alt, Gianmarco Tognazzi, Giorgio Pasotti, Gabriele Muccino, Rossi De Palma, Pedro Alonso Joaquin de Almeida, Maria Isabel Diaz, Marta Milans, Toby Jones e Naomie Harris. Collegati con il festival in streaming: John Turturro, Harvey Keitel, Sarah Ferguson, Laia Costa e Salma Hayek. Ci sarà poi una serata speciale dedicata a Gabriele Muccino e la consegna a Riccardo Milani del Premio 'Women in Film' per la sua sensibilità nei confronti delle donne. E anche spazio al post lockdown nell'industria cinema: in collaborazione con APA - Associazione Produttori Audiovisivi, rappresentata in conferenza stampa da Giancarlo Leone, infatti saranno presentati due panel sulla produzione post-Covid con produttori e broadcaster sia italiani che internazionali. Filming Italy Sardegna Festival celebrerà anche il lancio italiano di Disney+, il servizio di streaming di The Walt Disney Company dedicato ai film e ai prodotti di intrattenimento di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, riuniti insieme per la prima volta. Ci sarà così una proiezione speciale del live action Lilli e il Vagabondo e del lungometraggio Disney e Pixar Onward - Oltre la Magia. Mentre il film di chiusura sarà Blackbird, di Roger Michell con Susan Sarandon e Kate Winslet. Non mancheranno le serie TV, come: The Plot Against America, serie HBO, adattamento di un libro di Philip Roth, che riscrive la storia degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale; Yellowstone, che segue le vicende della famiglia Dutton, proprietaria di un ranch nel Montana; e Le Bureau - Sotto copertura, che vede il funzionario dell'intelligence francese Guillaume Debailly rientrare a Parigi dopo sei anni trascorsi a Damasco sotto copertura. (ANSA).