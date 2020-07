Ricerca sui virus, a neolaureata Cagliari premio Con.Scienze

(ANSA) - CAGLIARI, 13 LUG - Elisa Fanunza, della Facoltà di Biologia e Farmacia dell'Università di Cagliari, è tra i sei vincitori per le migliori tesi di dottorato italiano della prima edizione del premio con.Scienze. Il lavoro tratta del miglioramento della risposta immunitaria a virus come Ebola e Zika.

Continuando a sostenere il lavoro dei giovani studiosi, con.Scienze, Conferenza Nazionale dei Presidenti e dei Direttori delle strutture universitarie di Scienze e Tecnologie, ha indetto la seconda edizione del premio omonimo che consiste in 10 riconoscimenti in denaro da mille euro ciascuno per neo laureate e neo laureati dei corsi di laurea magistrale e in 6 premi in denaro, sempre da mille euro ciascuno da destinare a neo dottoresse e neo dottori di ricerca nelle aree di Matematica, Fisica, Chimica, Scienze della Terra, Biologia e Informatica.

Verranno premiati gli elaborati scientifici più originali, discussi dall'1 agosto 2019 al 31 luglio 2020. (ANSA).