Piogge e temporali, allerta meteo gialla nel sud Sardegna

Sono in arrivo piogge e temporali in alcune zone del sud Sardegna. Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile, infatti, ha emesso a partire dalle 15 di oggi, lunedì 13 luglio, e sino alla mezzanotte, un avviso di allerta con codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico e per temporali sull'area del Flumendosa-Flumineddu.

La Protezione civile raccomanda alla popolazione massima prudenza in presenza di fenomeni temporaleschi.

DANNI IN OGLIASTRA. Una pioggia torrenziale che si è protratta per più di due ore nel tardo pomeriggio ha provocato frane e allagamenti nelle strade e nell'agro di Villagrande Strisaili, in Ogliastra. Sulla strada provinciale 27 che collega il paese con Tortolì è rotolata una grossa pietra con del pietrisco che si è distaccato in vari punti dalla parete rocciosa. "Per valutare i danni nell'agro ci vorrà ancora qualche ora - ha detto all'ANSA il sindaco di Villagrande, Franco Seoni - con i tecnici del Comune dobbiamo verificare cosa sia successo in queste ore di pioggia intensa nelle nostre campagne. Intanto la strada provinciale 27 dove si è verificata una piccola frana è stata liberata prontamente dalle pietre dai nostri operai".