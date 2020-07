Bimba si perde in campagna, ritrovata dai Carabinieri

Una bambina di 4 anni si è allontanata dai propri familiari durante una passeggiata nelle campagne di Esterzili, facendo perdere le proprie tracce. Dopo l'allarme dei genitori, sono scattate le ricerche dei Carabinieri della Compagnia di Isili e delle stazioni di Sadali, Seui e Esterzili che fortunatamente hanno dato esito positivo nel giro di qualche ora. La bimba si era spostata solo di qualche centinaio di metri ma era difficile da avvistare per via dell'alta vegetazione. Ai militari che la hanno soccorsa è apparsa un po' spaventata ma in buone condizioni di salute.