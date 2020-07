Liverani "Lecce alimenta scintilla, ora continuità"

Aveva chiesto la scintilla nella gara contro la Lazio ed è stato accontentato dai suoi uomini, con una vittoria che ha ridato fiato all'asfittica classifica. Ora Fabio Liverani, tecnico del Lecce, chiede alla squadra una ennesima prova di maturità, alla vigilia della trasferta di Cagliari: "C'era bisogno della scintilla e con la Lazio l'abbiamo trovata - ha detto nella conferenza pre gara affidata al canale ufficiale della società -. Ma è necessario proseguire a fare punti, serve continuità di prestazioni e di risultati.

Abbiamo la consapevolezza che la squadra ha la qualità per fare bene, e questo è necessario perseguire nelle prossime giornate". L'obiettivo è limitare al massimo le disattenzioni in fase difensiva: "Contro la Lazio abbiamo avuto un pizzico di fortuna - ammette l'allenatore - rischiando in più di una occasione. Cercheremo di diminuire molto gli errori in fase di non possesso, dopo di che disponiamo di tutte le potenzialità per far male a chiunque".

L'infermeria in casa giallorossa comincia a svuotarsi, con i soli Lapadula, Rossettini e Meccariello non convocati per la trasferta in terra sarda. Liverani ritrova il greco Tachtsidis dopo lo stop per squalifica. Anche Deiola e Majer, dopo la breve apparizione di martedì scorso, sono pienamente recuperati.

Infine un pensiero sul Cagliari: "Le insidie per la gara di domani sono tante e loro sono stati la vera sorpresa del campionato nel girone d'andata - afferma Liverani -. Dispongono di un mix di giocatori importanti e giovani, oltre al fatto che Zenga fa giocare bene le sue squadre: per noi sarà necessario fare una prestazione eccezionale".