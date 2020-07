Incendi: fiamme in Gallura, in volo tre elicotteri

Due incendi sono scoppiati in mattinata in Gallura e stanno impegnando uomini e mezzi del Corpo forestale, in azione anche con tre elicotteri per domare le fiamme. Un primo rogo si è sviluppato in località Stazzo Osseddu, nelle campagne di Berchidda, dove oltre alle tanno intervenendo due elicotteri decollati dalle basi di Alà dei Sardi e di Anela. Il secondo incendio è scoppiato a Trinità d'Agultu, località Monti Firulesi, dove è in azione un elicottero proveniente dalla base di Limbara.