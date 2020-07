Musica:boat party ad Arbatax con Salmo, Ghali e Max Brigante

Un boat party per pochi fortunati in sicurezza e con una star dell'hip hop. E' già sold out per il live di Salmo al largo della baia di Porto Frailis, ad Arbatax, il 18 luglio. Il rapper olbiese è il protagonista del Red Valley Sea Party, evento musicale inedito per la Sardegna, con il tratto di mare che diventa palcoscenico e platea per un esclusivo e gratuito set di concerti. Tre ore di musica dalle 17.30 alle 20.30 per una serata organizzata da Red Valley Festival - saltato per via delle restrizioni anti Covid - insieme a Red Bull, Lebonski Agency e Regione Sardegna. Oltre a Salmo sono attesi altri ospiti di peso della scena musicale italiana rap: Ghali, il rapper milanese di origini tunisine e il dj set di Max Brigante, frontman del radio show Mamacita.

Si esibiranno sulle barche seguiti dal pubblico distribuito a sua volta a bordo della propria imbarcazione in un'area delimitata e interdetta ai non autorizzati. Le imbarcazioni a noleggio proposte dagli organizzatori, dalle barche passeggeri ai gommoni con skipper, sono andate a ruba, completando in pochi giorni la capienza massima nella baia indicata dalle autorità competenti. Nell'area non vi potranno accedere altre imbarcazioni rispetto a quelle già autorizzate dagli organizzatori, né l'evento sarà raggiungibile a nuoto dalla spiaggia.