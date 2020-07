Incendi: elicotteri in azione a Bono, Torpè e Samatzai

Sono 14 gli incendi divampati nell'isola oggi, tre dei quali hanno richiesto l'intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale.

Il primo vasto rogo è scoppiato in agro di Torpè, località "Tanca Istaulu", dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Farcana. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Lula coadiuvata dal personale eliportato, da una squadra di Forestas (Cantiere di Torpè) e da una squadra dei Vigili del Fuoco di Siniscola. L'incendio ha percorso una superficie di circa 4000 mq di incolti e 2000 mq di oliveto.

Il tempestivo intervento di un elicottero della base del Corpo forestale di Anela ha consentito, nel primo pomeriggio, di limitare la superficie percorsa da un incendio nel Comune di Bono, in località "Su Bichiri Rju". Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Bono coadiuvato dal personale eliportato e da una squadra della Compagnia barracellare di Bono.

Infine, un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Villasalto è intervenuto nel tardo pomeriggi per spegnere un incendio sviluppatosi in agro di Samatzai, località "Funtana santa Maria". Le operazioni sono dirette dal Corpo forestale della Stazione di Dolianova coadiuvato dal personale eliportato e da due squadre di volontari Orsa S.Lucia (Monastir) e N.O.V.A Orsa (San Sperate).